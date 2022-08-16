Про це очільник держави зазначив у Twitter.
Лідери країн обговорили ситуацію із Запорізькою АЕС, яка знаходиться під контролем РФ і є об’єктом постійних ударів.
Зеленський поінформував свого французького колегу про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Макрон висловив підтримку пропозиції Міжнародного агентства з атомної енергії розгорнути місію агентства на тимчасово окупованій РФ ЗАЕС.
Окрім цього, Зеленський подякував Франції за вагому оборонну підтримку, також обговорили посилення макрофінансової допомоги Україні та виклики у сфері продовольчої безпеки.
Український президент закликав посилити санкційний тиск на РФ.
Продовжив діалог з @EmmanuelMacron. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував 🇫🇷 за вагому оборонну підтримку. Обговорили посилення макрофінансової допомоги 🇺🇦 та виклики у сфері продовольчої безпеки. Маємо збільшувати санкційний тиск на РФ.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2022
- 1 серпня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Предметні перемовини тривали півтори години. Зокрема, Зеленський поінформував лідера Франції про перебіг протидії російській агресії та ситуацію на полі бою.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови 9 серпня спільно зазначили, що допомога їхніх країн українським військовим “має значний вплив” на війну проти РФ.
- Раніше Емманюель Макрон звернувся до громадян своєї країни та закликав до “колективної тверезості”, “щоб мати можливість споживати менше” в умовах дефіциту газу. Він пояснив, що РФ використовує енергію як зброю у “гібридній війні” проти Європи.