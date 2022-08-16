Під час телефонної розмови, котра тривала майже півтори години, президент України Володимир Зеленський обговорив загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС з президентом Франції Емманюелем Макроном, також подякував за підтримку.

Про це очільник держави зазначив у Twitter.

Лідери країн обговорили ситуацію із Запорізькою АЕС, яка знаходиться під контролем РФ і є об’єктом постійних ударів.

Зеленський поінформував свого французького колегу про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Макрон висловив підтримку пропозиції Міжнародного агентства з атомної енергії розгорнути місію агентства на тимчасово окупованій РФ ЗАЕС.

Окрім цього, Зеленський подякував Франції за вагому оборонну підтримку, також обговорили посилення макрофінансової допомоги Україні та виклики у сфері продовольчої безпеки.

Український президент закликав посилити санкційний тиск на РФ.