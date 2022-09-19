Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з генеральним директором найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком. Вони обговорили можливості залучення державних та приватних інвестицій в Україну.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський та Фінк порушили питання чи може BlackRock надавати безоплатні консультації уряду України. Вони б стосувалися того, як підтримувати українську економіку. Ними можуть бути консультації щодо структури, інвестиційного процесу, управління та використання доходів Фонду.

Зазначено, що Фонд відновлення буде прагнути створити можливості для участі у відновленні економіки України. Зокрема для державних і для приватних інвесторів шляхом надання чесного та справедливого прибутку.

Президент України заявив, що Україна зацікавлена у залученні світового капіталу. Він надасть можливість створити робочі місця та стимулювати розвиток економіки.

“Для мене важливо, щоб така структура була успішною для всіх залучених сторін. Ми можемо відновити нормальний інвестиційний клімат”, – упевнений Зеленський.