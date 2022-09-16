Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
У такий спосіб, втратили чинність укази 1994-1996 років:
“Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації”.
“Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”.
“Про поширення дії Указу Президента України № 112 від 25 березня 1994 року “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” на Запорізьку обласну державну адміністрацію”.
“Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва Автономної Республіки Крим з суміжними прикордонними адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації”.
- Українські прикордонники нарощують оборонні спроможності, аби не допустити прохід російських окупантів у разі спроби повторного наступу. Укріплення відбувається і на кордоні з Росією, і на напрямку Білорусі.
- Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що прикордонники разом з іншими підрозділами оборони не зупиняються та продовжують максимально нарощувати систему оборони кордонів України.
- За інформацією українських розвідників, на даний час загрози наземного вторгнення зі сторони Республіки Білорусь немає.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який дозволив розмістити на своїй території російські війська та техніку для наступу РФ на Україну та підтримує Володимира Путіна у війні, привітав українців із Днем Незалежності.