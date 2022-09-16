Сьогодні, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський скасував чотири укази про співробітництво деяких областей України з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У такий спосіб, втратили чинність укази 1994-1996 років:

“Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації”.

“Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”.

“Про поширення дії Указу Президента України № 112 від 25 березня 1994 року “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” на Запорізьку обласну державну адміністрацію”.

“Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва Автономної Республіки Крим з суміжними прикордонними адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації”.