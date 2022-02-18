Про це президент України заявив в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

У розпові про безпекові гарантії від Північноатлантичного Альянсу, Володимир Зеленський зазначив, що Україна рухається на шляху до НАТО, але ця відстань дуже довга. А ймовірна ескалація лише відстрочить членство. Президент переконаний, що на цьому шляху Україна повинна отримати систему гарантій. Він наголошує, що ця система гарантій не повинна поступатися запропонованій членам НАТО хоча б теоретично.

“Ми про це говоримо твердо. Для нас це сьогодні єдина альтернатива нинішній ситуації, коли ми захищаємо самі себе. Все інше – це розповіді, популістські заяви”, – стверджує президент.

Він додав, що зараз в Україні 200 000 озброєних військовослужбовців. У порівнянні з іншими країнами, це чимало.

Володимир Зеленський стверджує, що наразі ніхто не може бути впевненим у розвитку подій в найближчому майбутньому. І навіть союзи тут не є гарантією безпеки. Україна здатна збільшити армію у кілька разів, однак тоді не вистачить коштів на інші речі.

У зв’язку із цим він закликав партнерів України допомогти у фінансовому чи матеріальному забезпеченні армії.

“Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема. Тому якщо ви, наші партнери, говорите, що це наші спільні цінності, то давайте і витрачати на них разом”, – наголосив Зеленський.

Він попередив, що Україна є перешкодою для Росії піти далі. Тільки перешкода нейтралізується – під удар можуть потрапити і країни-члени НАТО. Тому допомога України – це вклад у їх же безпеку.

“Ні, це не альтруїзм, це про те, що завтра і на вас підуть. Підуть і далі, після чого виникне міграційна криза і так далі”, – заявив Зеленський.

Першочергово президент очікує фінансування армії, вишколу наших військових, їх реабілітації тощо. Він заявляє, що допомогою українській армії партнери допомагають першочергово самим собі.

“Фінансування армії – номер один. Навчання, реабілітація і т. д. Потужна незалежна армія на території Східної Європи, на території України, яка захищає Україну і не тільки, тому що стримує будь-які подальші посягання. У цьому немає ноу-хау. Тільки сьогодні все це на забезпеченні бюджету України. За винятком деякого озброєння, яке нам постачають партнери. Але я ще раз кажу – вони допомагають собі”, – заявив президент.

Однак, Володимир Зеленський висловив подяку закордонним партнерам, зазначивши, що без їх допомоги ситуація в Україні була б значно гіршою.