Про це заявив журналіст, народний депутат від фракції “Голос” Сергій Рахманін в інтерв’ю виданню LB.ua.

Він вважає, що Зеленський так і не усвідомив себе головою держави, а залишився кандидатом у президенти.

“Думаю, його збентежило, що рейтинги Порошенка і партії „Європейська солідарність“ поступово підростають. І, скажімо так, з’явився підмурівок для того, щоб наступного року відбулося певне падіння рейтингу Володимира Олександровича Зеленського. Тому йому необхідно зруйнувати образ Порошенка, який у достатньо великої кількості виборців асоціюється із захистом держави, з національною безпекою”, — сказав Рахманін.

Нардеп зауважив, що Порошенко асоціюється в багатьох українців із людиною, яка здатна захистити країну і це викликає роздратування у чинної влади, бо від Зеленського захисту українці не чекають.

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“На мій погляд, не була партія Порошенка “партією війни”. І він сам не був президентом війни. Але що більше в ЗМІ говорять про перспективи широкомасштабного вторгнення чи ескалації військових дій, то більшають шанси Порошенка далі рости в рейтингу. Тому що Зеленський не асоціюється у виборців із президентом-захисником. На цьому полі, на цьому тлі — він Порошенку програє. Щоб зруйнувати цей образ, який склався в певної частини виборців, йому потрібен був якийсь яскравий хід. Наприклад, звинуватити колишнього президента в державній зраді і сприянню терористам. Зеленський, вочевидь, вважає це потужним кроком”, — пояснив парламентар.

Рахманін не сумнівається, що Порошенко повернеться до України після закордонних візитів. Також вважає малоймовірним, що серйозно буде порушене питання арешту політика. Переконаний, що уся діяльність Офісу генпрокурора погоджується із Банковою.