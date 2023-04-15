Президент України Володимир Зеленський підписав нові укази згідно з якими запроваджуються нові обмеження проти громадян РФ. Серед них — діячі спорту. Крім того, до санкційного переліку потрапили низка компаній.

Про це йдеться у відповідних указах за номером №227/2023 та №228/2023, що оприлюднені пресслужбою Офісу Президента України.

У списку згідно з указом за №227/2023 перебуває 351 фізична особа та 254 юридичних особи. Також за указом №228/2023 санкції запровадили проти 87 осіб, які пов’язаних зі спортивною сферою. Зокрема, обмеження запровадили щодо олімпійських чемпіонів РФ.

Так, під санкції потрапили фігурист Ілля Авербух, донька міністра оборони РФ та президентка федерації тріатлону Ксенiя Шойгу, також там у переліку опинився футболіст Iгор Акінфєєв.

Водночас серед юридичних осіб — компанії VK та Yandex, ТОВ “Сибірська інтернет компанія”, ТОВ “Газпромнафта-цифрові рішення” та інші.