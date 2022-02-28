Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі. Її надіслали головуючому в Раді ЄС президенту Франції Емманюелю Макрону.

Про це повідомляється речник президента Сергій Никифоров.

Копії надіслали президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президентці Європарламенту Роберті Мецолі.

“Ваша Високоповажносте! Цим листом Україна як європейська держава, яка поважає цінності, закріплені в статті 2 Договору про Європейський Союз, має честь подати заявку на членство в Європейському Союзі відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз”, – йдеться в документі.

Згідно із статтею 49 Угоди про Євросоюз — будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, вказані в ст. 2, і зобовʼязується провадити їх у життя, може звернутися із заявкою стати членом Союзу. Після підписання заявки її скерують до Європейського парламенту і національних парламентів. Єврорада після цього розробить постанову. Її повинні одноголосно схвалити після консультації з Комісією та Європейським парламентом.

Предметом угоди виступають умови прийому та зміни між членами ЄС та державою, що подала заявку. Відповідно до конституцій ратифікувати угоду мають всі держави-учасники.

“Історичний документ. Заявка на членство в Європейському Союзі, підписана Президентом України у Києві 28.02.22”, — підписав фото радник.

Українська сторона прийняла рішення звернутися до Євросоюзу щодо прискореного прийняття України за спеціальної процедури. Також звернутися до Генеральної Асамблеї ООН щодо виключення Російської Федерації з Ради Безпеки ООН та взагалі з ООН. Зокрема планують напрацювати проєкти законів, які також будуть стосуватися конфіскації всіх активів країни-агресора в Україні.

Також засіданні вирішили звернутися до Генеральної Асамблеї ООН із вимогою виключити Російську Федерацію з Ради Безпеки ООН.