Про це він заявив у своєму Twitter.

Зокрема він виразив підтримку Польщі щодо цього рішення.

Польща підтримує прямий шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а співбесіди щодо членства слід розпочати одразу ж після цього”, – зазначив Дуда.

Він  також наголосив, що також Україна має отримати доступ до коштів ЄС на реконструкцію завданої шкоди від російської агресії.

Це належить Україні”, – констатував Дуда.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський попросив ухвалити рішення щодо прийняття України до Європейського Союзу.

Він зауважив, що наразі настав “вирішальний момент” та можливість “закрити багаторічну дискусію” щодо прийняття України до Європейського Союзу.