Про це він заявив у своєму Twitter.
Зокрема він виразив підтримку Польщі щодо цього рішення.
Польща підтримує прямий шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а співбесіди щодо членства слід розпочати одразу ж після цього”, – зазначив Дуда.
Він також наголосив, що також Україна має отримати доступ до коштів ЄС на реконструкцію завданої шкоди від російської агресії.
Це належить Україні”, – констатував Дуда.
Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkowstwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy.
🇵🇱🇺🇦🇪🇺
— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 26, 2022
Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський попросив ухвалити рішення щодо прийняття України до Європейського Союзу.
Він зауважив, що наразі настав “вирішальний момент” та можливість “закрити багаторічну дискусію” щодо прийняття України до Європейського Союзу.
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