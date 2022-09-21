Президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошення про "часткову" мобілізація свідчить про те, що у Росії є проблеми з кадровим забезпеченням армії.

Про це він розповів в інтерв’ю BILD.

Володимир Зеленський розповів, що не дивився звернення Володимира Путіна щодо оголошення “часткової” мобілізації.

“У мене є вся необхідна інформація. У цій промові не було нічого нового для мене”, – зазначив президент України. А також додав, що Путін вже провів часткову мобілізацію, українські спецслужби та союзники України вже говорили про це.

“Ми знаємо, що вони мобілізували кадетів, хлопців, які не вміли воювати. Ці курсанти загинули. Вони навіть не могли закінчити своєї освіти. Всі ці люди не можуть боротися. Вони приходять до нас і вмирають. Він бачить, що його підрозділи просто розбігаються. Йому потрібна багатомільйонна армія, яка прийде до нас. Адже він бачить, що велика частка тих, хто до нас приходить, просто тікає”, – зазначив президент.

Крім того, він зауважив, що Путін хоче втопити Україну в крові, але у крові власних солдатів.

Також Володимир Зеленський наголосив на тому, що він не збирається “скасовувати” деокупацію тимчасово захоплених Росією українських регіонів на тлі намірів Кремля провести “референдуми”.

“Ми крок за кроком будемо діяти згідно з нашими планами. Я впевнений, що ми звільнимо нашу територію. “Референдуми” – це фіктивні референдуми, 90% держав їх не визнають”, – пояснив Зеленський.

Щодо непрямої погрози Путіна застосувати ядерну зброю Зеленський сказав, що не вірить у те, що Путін зробить це. На його думку, світ не має дозволити Росії використати ядерну зброю. При цьому Зеленський не виключає загрозу ядерного удару.

“Проте піддаватися на погрози Путіна не варто. Завтра Путін може сказати: окрім України, ми хочемо ще частину Польщі, інакше будемо використовувати ядерну зброю. Ми не можемо піддаватися цим провокаціям”, – зауважив президент України.