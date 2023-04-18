18 квітня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті. Подякував за двопартійну підтримку України з боку Конгресу.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Президент розповів про перебіг бойових дій і про нагальні оборонні потреби України в бронетехніці, далекобійній зброї та артилерії, ППО та авіації.

Зеленський запевнив, що Україна готова звітувати про кожен долар американської допомоги.

Сторони також обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію, зниження цінової стелі на російські нафту та газ.

Завершуючи розмову, глава держави запросив Маккарті відвідати Україну.

У березні Зеленський запросив спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відвідати Україну, щоб на власні очі побачити ситуацію в країні. Запрошення стало відповіддю на сумніви Республіканської партії в питанні надання Україні допомоги надалі.