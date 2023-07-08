Сьогодні, 8 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Лідери двох держав скоординували позиції напередодні саміту НАТО та обговорили "Формулу миру".

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.

“Із Туреччини провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Підкреслив важливість рішучої позиції Альянсу щодо майбутнього членства України”, – зазначив президент України.

Також він подякував Португалії за готовність взяти конкретну участь у реалізації трьох пунктів української “Формули миру”: щодо продовольчої та енергетичної безпеки, а також щодо екоциду.

Зокрема, під час телефонної розмови президент України та прем’єр-міністр Португальської Республіки ухвалили спільну декларацію.

У декларації президент України та прем’єр-міністр Португальської Республіки вкотре однозначно засудили тривалу загарбницьку війну Росії проти України.

У спільній декларації зазначається, що Португальська Республіка залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Португальська Республіка високо оцінює рішучість і мужність українського народу та збройних сил у захисті від загарбницької війни Росії та визнає їхній значний внесок у безпеку Євроатлантичного регіону та за його межами.

Також Португальська Республіка продовжуватиме надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, – індивідуально та шляхом міжнародного співробітництва в Європейському Союзі, НАТО, ООН та в інших форматах.