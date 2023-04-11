Згідно з секретними документами Пентагону, оприлюдненими у соціальних мережах, Сполучені Штати не вірять, що майбутній контрнаступ ЗСУ "виправдає очікування" України щодо повернення тимчасово окупованих Росією територій.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними американської розвідки, які опубліковано у таємних документах, що були “злиті” у соцмережі, труднощі України щодо зосередження військ, боєприпасів і обладнання можуть призвести до того, що ЗСУ “не досягнуть початкових цілей Києва під час очікуваного контрнаступу”.

Така оцінка міститься у документах під грифом “цілком таємно”. Зазначається, що це бачення американської розвідки щодо контрнаступу ЗСУ датується початком лютого.

Згідно з цими даними, в України начебто є “значні дефіцити сили”, тому найімовірніше, що результатом контрнаступу стануть лише “скромні територіальні здобутки”.

У виданні наголосили, що дані з таємних документів суттєво відрізняються від публічних заяв офіційних осіб США щодо контрнаступу України.

Документ, про який раніше не повідомлялось, входить до складу матеріалів національної безпеки США, виявлених минулого тижня на платформі онлайн-повідомлень.

Документ, в якому прогнозується лише скромний успіх контрнаступу ЗСУ, вказує на те, що стратегію Києва зосереджено на поверненні спірних територій на сході, одночасно просуваючись на південь у спробі розрізати сухопутний міст Росії до Криму – півострова, який РФ незаконно анексувала у 2014 році і зараз використовує як маршрут постачання для своїх сил всередині України.

Потужність укріпленої російської оборони в поєднанні з “постійними українськими недоліками в підготовці та постачанні боєприпасів, ймовірно, ускладнять прогрес і збільшать втрати під час наступу”, – йдеться в документі.

Його позначки вказують на те, що інформацію надала сигнальна розвідка, ймовірно, із застосуванням конфіденційних методів, які використовували ЦРУ та Агентство національної безпеки.

Один з українських посадовців не став заперечувати викриття в документі та вказав на логістичні затримки, які уповільнили постачання обіцяної західної допомоги.

“Частково це правда, але найкритичніша частина – це затримка вже обіцяних систем, що затримує навчання новосформованих бригад і контрнаступ в цілому”, – сказав він.

Інший український високопосадовець заявив, що витік документів навряд чи скомпрометує запланований контрнаступ.

“Усі знають, що у нас мало боєприпасів. Президент і міністр оборони говорять про це відкрито. І вже з листопада всім стало очевидно, що наступний контрнаступ буде зосереджено на півдні, спочатку на Мелітополь, а потім – на Бердянськ. Але точне місце – ми можемо змінити його за тиждень до початку”, – сказав він.

Війська РФ також стикаються зі значними труднощами, включаючи низький моральний дух через серйозні стратегічні помилки, які призвели до значних втрат. Згідно з окремим документом, який міститься у витоку інформації з США, російські підрозділи на сході є особливо виснаженими, а розвіддані виявили нестандартну ретельність у маскуванні чутливих місць і недбале зберігання боєприпасів.