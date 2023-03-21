Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Учасники заслухали доповідь Головнокомандувача ЗСУ про оперативну ситуацію на основних напрямках фронту. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій у межах зон відповідальності ОСУВ “Хортиця”, “Таврія”, “Одеса” та “Північ”.

Глава ГУР поінформував про ймовірні дії противника у найближчій перспективі.

Окрім цього, члени Ставки розглянули забезпечення Сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України.

Окрему увагу приділили питанню захисту інформації та запобігання її витоку.

У засіданні взяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, керівник ОП Андрій Єрмак, начальник ГУР Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Триває триста дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.