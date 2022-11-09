9 листопада президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Присутні зокрема розглянули стан забезпечення підрозділів озброєнням та боєприпасами, а також підготовку українського війська до зимового періоду.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Члени Ставки заслухали доповіді Головнокомандувача ЗСУ та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на передовій, скоординували дії сил оборони з відбиття збройної агресії РФ та звільнення українських територій від росіян.

Окрім цього, присутні заслухали інформацію щодо реалізації заходів з укріплення та захисту державного кордону.

Під час засідання розглянули стан забезпечення підрозділів озброєнням, боєприпасами та підготовку війська до зимового періоду.

Учасники зустрічі також торкнулися теми перебігу відновлення об’єктів енергетики, які постраждали від російських атак. Проаналізували заходи з протиповітряного захисту кричної інфраструктури України.

У засіданні взяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, начальник ГУР Кирило Буданов, голова СБУ Олександр Литвиненко, керівник ОП Андрій Єрмак, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися глава МВС Денис Монастирський, очільник МЗС Дмитро Кулеба та голова МІУ Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.