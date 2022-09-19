Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У засіданні взяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, командувач Національної гвардії України Юрій Лебідь, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк та міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У форматі відеозв’язку до засідання Ставки приєдналися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування “Захід” Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування “Південь” Андрій Ковальчук.

Учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій та детально розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій.

Також розглянули питання забезпечення безпеки на державному кордоні України.

Окрім цього, у пресслужбі наголосили, що під особливим контролем Ставки Верховного Головнокомандувача залишається питання матеріально-технічного забезпечення української армії, зокрема постачання необхідного озброєння та боєприпасів.

Окремо учасники зупинилися на підготовці сил оборони до зимового періоду. У цьому контексті було розглянуто питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного головнокомандувача 25 лютого 2022 року.