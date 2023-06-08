Джерело: Telegram-канал глави держави.

На Херсонщині президент провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву дамби.

“Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій”, — написали у пресслужбі.

Зокрема були порушені питання перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи.

“Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини”, — зауважив президент.

Згодом глава держави повідомив, що у Херсоні прибув до переправи, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.

“Наше завдання – максимально захистити життя й допомогти людям. Дякую рятувальникам і волонтерам! Дякую всім, хто залучений до цієї роботи!” — написав Зеленський.