Джерело: Telegram-канал глави держави.
На Херсонщині президент провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву дамби.
“Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій”, — написали у пресслужбі.
Зокрема були порушені питання перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи.
“Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини”, — зауважив президент.
Згодом глава держави повідомив, що у Херсоні прибув до переправи, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.
“Наше завдання – максимально захистити життя й допомогти людям. Дякую рятувальникам і волонтерам! Дякую всім, хто залучений до цієї роботи!” — написав Зеленський.
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