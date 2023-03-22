Про це повідомила пресслужба глави держави.

Зеленський заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на цій ділянці фронту. Він поспілкувався з українськими захисниками та подякував їм за захист держави.

Фото: Офіс президента України

“Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України”, – сказав Зеленський.

Військові, президент та інші присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників.

Фото: Офіс президента України

Артилерист капітан Ілля Вергун, якому надано звання Героя України, отримав орден “Золота Зірка” від глави держави. Військовий став на захист країни з першого дня широкомасштабного вторгнення Росії.

Вергун безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час визволення Тростянця Сумської області та брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Під його керівництвом та за особистою участю знищили велику кількість ворожої техніки.

“Слава кожному і кожній, хто зараз у бою за Україну! Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за нашу незалежність!” – наголосив президент.

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України