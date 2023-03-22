Про це повідомила пресслужба глави держави.

Зеленський заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на цій ділянці фронту. Він поспілкувався з українськими захисниками та подякував їм за захист держави.

“Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України”, – сказав Зеленський.

Військові, президент та інші присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників.

Артилерист капітан Ілля Вергун, якому надано звання Героя України, отримав орден “Золота Зірка” від глави держави. Військовий став на захист країни з першого дня широкомасштабного вторгнення Росії.

Вергун безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час визволення Тростянця Сумської області та брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Під його керівництвом та за особистою участю знищили велику кількість ворожої техніки.

“Слава кожному і кожній, хто зараз у бою за Україну! Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за нашу незалежність!” – наголосив президент.