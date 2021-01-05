Зеленський розбагатів на 4,6 млн гривень завдяки роялті від двох ТОВ

Про це свідчать дані декларації президента.

Зазначається, що 30 грудня 2020 року Зеленський отримав 4 мільйони 354 тисячі 832 гривні роялті від ТОВ “Квартал-95”. Також він отримав виплату у розмірі 235 тисяч гривень роялті від ТОВ “Кіностолиця”.

Нагадаємо, що 7 липня минулого року президент України Володимир Зеленський особисто поінформував Національне агентство з попередження корупції щодо порушення законодавства. Він вчасно не задекларував покупку і продаж облігацій внутрішньої держпозики.

Відзначимо, за це порушення передбачена відповідальність згідно зі статтею 172-6 Адміністративного кодексу (Порушення вимог фінансового контролю). Санкція – штраф від 850 до 1700 гривень.