Covid-19 Україна

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Зеленський розбагатів на 4,6 млн гривень завдяки роялті від двох ТОВ

Президент України Володимир Зеленський оновив декларацію доходів. Зокрема, він задекларував 4,6 млн гривень роялті.

Вівторок, 5 січня 2021, 16:27

Про це свідчать дані декларації президента.

Зазначається, що 30 грудня 2020 року Зеленський отримав 4 мільйони 354 тисячі 832 гривні роялті від ТОВ “Квартал-95”. Також він отримав виплату у розмірі 235 тисяч гривень роялті від ТОВ “Кіностолиця”.

Нагадаємо, що 7 липня минулого року президент України Володимир Зеленський особисто поінформував Національне агентство з попередження корупції щодо порушення законодавства. Він вчасно не задекларував покупку і продаж облігацій внутрішньої держпозики.

Відзначимо, за це порушення передбачена відповідальність згідно зі статтею 172-6 Адміністративного кодексу (Порушення вимог фінансового контролю). Санкція – штраф від 850 до 1700 гривень.

Теги: Зеленський, Квартал 95, роялті

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