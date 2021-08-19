Про це глава держави заявив в інтерв’ю, яке, зокрема, вийшло на сайтах “Українська правда” та НВ.

Зеленський дав інтерв’ю “українським журналістам з Криму”. Це відбулося на українському острові Зміїний, що в Чорному морі. Туди представників ЗМІ доставили гелікоптером. Інтерв’ю присвячене темі деокупації Криму.

У Зеленського, зокрема, запитали, “як відвоювати мізки” мешканців півострова. У відповідь він заявив що питання Криму – “це саме питання території”.

За словами Зеленського, жителі Криму “не вважали себе росіянами”, попри те, що з ними “давно працювала” російська пропаганда.

“Так, інформаційно з кримчанами давно працювала Російська Федерація: і паспортизація, і телевізор, і люди, які приїжджали. Я пам’ятаю ще з “Кварталу” – з зірок ми були єдині українські. Однак місцеві жителі все одно не вважали себе росіянами, казали, що вони – кримчани. Тоді як російські зірки завжди казали: “Дуже приємно у вас бути в Криму”, – зауважив глава держави.

Зеленський вважає, що мешканці півострова вже зрозуміли, “що буде в Криму без України”. А тому, на думку президента, після деокупації “жодних ментальних змін не треба буде проводити”, і “українську владу з радістю прийматимуть в Криму”.

“Ситуація з ментальним поверненням така: мені здається, що вони зрозуміли, що сталося, побачили, що буде в Криму без України. Загалом люди хочуть бачити щось хороше в майбутньому. Тому жодних ментальних змін, я впевнений, не треба буде проводити. Українську владу з радістю прийматимуть в Криму. З радістю, повірте мені. Навіть ті, хто в душі з “жовтеняцьким значком” (дослівно – з “октябрятским значком”, – ред.), хто його десь сховав, – і вони все одно будуть радіти. Тому що з Україною до Криму повернеться життя“, – наголосив Зеленський.

“Кримська платформа”

23 вересня 2020 року під час виступу у Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив лідерів країн-учасниць ООН долучитися до створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму.

В березні президент затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Згідно зі Стратегією, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо звільнення Криму та відновлення на цій території українського конституційного ладу (ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи).

“Україна засновує та розвиває Кримську платформу як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію та відновлення територіальної цілісності України, подолання наслідків, спричинених тимчасовою окупацією Російською Федерацією АР Крим та міста Севастополя, а також захисту прав та інтересів громадян України”, – сказано в Стратегії.

Цей документ є закликом до об’єднання міжнародних зусиль у захисті норм міжнародного права та розбудові миру й безпеки у Європі.

Тепер Кабінет Міністрів повинен розробити план реалізації Стратегії деокупації Криму, на основі якого державні органи України підготують і реалізовуватимуть відповідні заходи.