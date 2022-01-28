Про це президент заявив під час брифінгу західним ЗМІ.
Зеленський назвав найбільший ризик для України це дестабілізація всередині держави.
“Неконтрольованість ситуації може призвести до ескалації з боку сусідньої держави. Ризик викликаний політичною діяльністю людей, які займаються своїм особистим піаром. Я не бачу великих заворушень на вулицях. Потрібно дивитися, коли це відбувається. Поїхала якась людина за кордон відпочивати – і все спокійно, а приїхав – одразу заворушення! Прийшли люди під парламент чи заблокували ОП! І їм все одно, чи є зараз COVID-19, їм треба терміново проголосувати якісь додаткові гроші для стримання COVID-19 тощо – все одно цим людям”,- сказав Зеленський.
За словами президента, чимало українських політиків дбають про власні інтереси й займаються розколом держави. Також він назвав деяких політиків “нащадками процесів, які були в радянські часи”
“Я дуже радий, що я не з політики прийшов в політику! Чесно кажучи, спочатку був в шоці! Їм все одно, що відбувається! Війна – то війна, ОК! Розберемось! Бізнес – то бізнес! Але вони займаються щоденно кон”юнктурними речами, кроками і розколом! Я про минуле не дуже люблю говорити, я вважаю цих людей нащадками того, що було, нащадками процесів, які були в радянські часи!»,- заявив президент.
- Раніше, Володимир Зеленський заявив, що для відновлення української економіки знадобиться щонайменше 4-5 мільярдів доларів.
- Президент України Володимир Зеленський стверджує, що між ним і президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом немає непорозумінь.
- Під час спілкування з представниками ЗМІ Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних лідерів до відвертості. Зокрема, відкрито сказати, що Україна ніколи не буде в НАТО. Він також зазначив, що його політику керування державою “плутають з іншим президентом”.