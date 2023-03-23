Про це повідомили Зеленський у своєму Telegram, а також пресслужба Офісу президента.
“Робоча поїздка на Херсонщину. Село Посад-Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об’єктів соціальної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні глави держави.
Він розповів, що поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби. Зеленський пообіцяв відновити та відбувати зруйновану Херсонську область. А також “кожне місто і село, яке постраждало від окупантів”.
Зазначається, що зараз у Посад-Покровському відновлюють електро- та водопостачання, відбудовують медичну амбулаторію. У село повертаються люди.
Зеленський сказав, що роботи намагатимуться виконати до зими. Наразі в пріоритеті – повернення мешканцям світла, а питну воду даватимуть за графіком.
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