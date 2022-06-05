Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди. Окрім того, ознайомився з оперативною ситуацією на передньому краю оборони.

“Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному й кожній. Хочу побажати здоров’я вам і вашим сім’ям, які вас підтримують. Бережіть себе!” – зазначив президент.

Присутні також вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.

Пізніше Зеленський заслухав інформацію від начальника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, а також військового командування та керівництва управління Національної поліції в області. Старух доповів, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

Президент також доручив керівництву Запорізької області надати всю необхідну допомогу особам, переміщеним із тимчасово окупованих територій.