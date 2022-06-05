Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди. Окрім того, ознайомився з оперативною ситуацією на передньому краю оборони.
“Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному й кожній. Хочу побажати здоров’я вам і вашим сім’ям, які вас підтримують. Бережіть себе!” – зазначив президент.
Присутні також вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.
Пізніше Зеленський заслухав інформацію від начальника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, а також військового командування та керівництва управління Національної поліції в області. Старух доповів, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.
Президент також доручив керівництву Запорізької області надати всю необхідну допомогу особам, переміщеним із тимчасово окупованих територій.
- Нагадаємо, 29 травня Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових та вручив державні нагороди.
- Володимир Зеленський закликав американських мерів розірвати “братські” зв’язки з російськими містами та допомогти у відновленні міст України.
- На Харківському напрямку ворог вів активну оборону, основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів, натомість за підтримки артилерії, відновив наступ в районі населеного пункту Святогірськ на Лиманському напрямку.
- Російські війська, які залучені у спробах окупації Сєвєродонецька (Луганська область), погано оснащені та навчені, їм не вистачає важкої техніки в порівнянні з регулярними російськими частинами.