Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 185 юридичних та фізичних осіб, яких використовують росіяни для перевезення залізницею своїх військових та техніки.

Про це повідомив Зеленський у вечірньому зверненні, а також про це йдеться у відповідному указі на сайті президента.

“Сьогодні я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів. Йдеться про 185 компаній та осіб”, — розповів Глава держави.

За його словами, їхні активи в Україні блокуються, а наявне майно буде використовуватися для нашої оборони. Він додав, що держава працюватиме над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами.

Також президент подякував тим, хто допомагає посилювати санкції проти РФ, зокрема розслідувачам, які знаходять шляхи, що використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції.