Про це повідомив Зеленський у вечірньому зверненні, а також про це йдеться у відповідному указі на сайті президента.
“Сьогодні я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів. Йдеться про 185 компаній та осіб”, — розповів Глава держави.
За його словами, їхні активи в Україні блокуються, а наявне майно буде використовуватися для нашої оборони. Він додав, що держава працюватиме над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами.
Також президент подякував тим, хто допомагає посилювати санкції проти РФ, зокрема розслідувачам, які знаходять шляхи, що використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції.
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