Про це президент написав у Twitter.
“Обговорили останні міжнародні переговори, активізацію мирного процесу в межах N4 (нормандської четвірки – ред.). Прихильні дипломатичному врегулюванню конфлікту”, – написав Зеленський.
Також Зеленський висловив подяку партнерам за макрофінансову підтримку. Президент наголосив, що під час напруженої ситуації на українсько-російському кордоні та в інформаційному полі важливо, щоб посольства країн-членів ЄС продовжували роботу в Україні. Також Зеленський і Мішель обговорили можливу зустріч радників лідером нормандської четвірки в Берліні.
“Найбільший ворог для нас сьогодні – паніка. Важливим сигналом підтримки з боку ЄС є те, що посольства європейських країн продовжують працювати в Україні”, – написав Зеленський в Instagram.
Наразі Шарль Мішель не прокоментував телефонну розмову із Зеленським. Зазначимо, що лідери “нормандської четвірки” востаннє проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі. До складу входять лідери України, Німеччини, Франції і Росії.
Попри відсутність фізичних зустрічей у “нормандському форматі” 27 січня провели відеоконференцію. Під час неї сторони обговорили варіанти зі встановлення миру на Донбасі. Тоді через позицію Російської Федерації не вдалося домовитися про конкретні результати.
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