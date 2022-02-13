Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію з мирного врегулювання на Донбасі з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це президент написав у Twitter.

“Обговорили останні міжнародні переговори, активізацію мирного процесу в межах N4 (нормандської четвірки – ред.). Прихильні дипломатичному врегулюванню конфлікту”, – написав Зеленський.

Також Зеленський висловив подяку партнерам за макрофінансову підтримку. Президент наголосив, що під час напруженої ситуації на українсько-російському кордоні та в інформаційному полі важливо, щоб посольства країн-членів ЄС продовжували роботу в Україні. Також Зеленський і Мішель обговорили можливу зустріч радників лідером нормандської четвірки в Берліні.

“Найбільший ворог для нас сьогодні – паніка. Важливим сигналом підтримки з боку ЄС є те, що посольства європейських країн продовжують працювати в Україні”, – написав Зеленський в Instagram.

Наразі Шарль Мішель не прокоментував телефонну розмову із Зеленським. Зазначимо, що лідери “нормандської четвірки” востаннє проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі. До складу входять лідери України, Німеччини, Франції і Росії.

Попри відсутність фізичних зустрічей у “нормандському форматі” 27 січня провели відеоконференцію. Під час неї сторони обговорили варіанти зі встановлення миру на Донбасі. Тоді через позицію Російської Федерації не вдалося домовитися про конкретні результати.