Президент України Володимир зеленський відправився з візитом до Італії, де зустрінеться з першими особами держави та Папою Римським Франциском.

Про це йдеться у Telegram-каналі Зеленського.

Президент повідомив, що прибув до Риму, де у нього заплановані зустрічі з президентом Серджо Маттареллою та прем’єр-міністркою Джорджею Мелоні.

Окрім цього. Зеленський також зустрінеться з Папою Римським Франциском.

“Важливий візит для перемоги України”, – написав глава Української держави.

Варто зауважити, що ЗМІ ще декілька днів тому повідомляли про візит Зеленського до Італії, після якого він відправиться до Німеччини.

Як повідомляли #Букви, 30 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні Росії проти України. Він також додав, що готовий допомогти репатріювати українських дітей, незаконно вивезених до Росії або на тимчасово окуповані українські території.

Водночас, за словами посадовця, який говорив на умовах анонімності, президент України Володимир Зеленський “не погоджувався на такі дискусії від імені України”.

Варто також зауважити, що нещодавно з Папою Римським зустрівся прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.