Про це він повідомив у своєму зверненні.
“Сьогодні хочу звернутися насамперед до мешканців Нікополя, Марганця, Енергодара, Кривого, Запоріжжя та всіх інших наших міст і громад Дніпропетровської та Запорізької областей. Окупанти намагаються надзвичайно цинічно залякувати людей, використовуючи Запорізьку атомну станцію. Вони фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець”, — сказав Зеленський.
На його думку, кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької атомної станції та в сусідніх районах настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи, що “навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було”. Також голова України наголосив, що окупанти влаштовують постійні провокації з обстрілами території АЕС.
Зазначається, що українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь.
Президент додав, що абсолютно всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто допомагає їм у цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати в міжнародному суді. Кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що “стає особливою мішенню” для української розвідки, спецслужб та армії.
- 11 серпня, російські загарбники вкотре обстріляли Запорізьку атомну електростанцію і території поблизу атомного об’єкта.
- 12 серпня, Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав створити демілітаризовану зону довкола Запорізької атомної електростанції.
- Додамо, що у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України нещодавно заявили, що російські окупанти ведуть обстріл Запорізької АЕС з села Водяне та готують провокації навколо ЗАЕС під українським стягом.