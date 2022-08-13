Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові РФ використовують свої позиції на Запорізькій АЕС, щоби обстрілювати Нікополь та Марганець, намагаючись залякати місцевих мешканців.

Про це він повідомив у своєму зверненні.

“Сьогодні хочу звернутися насамперед до мешканців Нікополя, Марганця, Енергодара, Кривого, Запоріжжя та всіх інших наших міст і громад Дніпропетровської та Запорізької областей. Окупанти намагаються надзвичайно цинічно залякувати людей, використовуючи Запорізьку атомну станцію. Вони фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець”, — сказав Зеленський.

На його думку, кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької атомної станції та в сусідніх районах настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи, що “навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було”. Також голова України наголосив, що окупанти влаштовують постійні провокації з обстрілами території АЕС.

Зазначається, що українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь.

Президент додав, що абсолютно всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто допомагає їм у цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати в міжнародному суді. Кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що “стає особливою мішенню” для української розвідки, спецслужб та армії.