Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава готова до початку контрнаступу. Втім, для цього потрібно ще трохи часу та обіцяного Заходом озброєння.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

На запитання журналіста, чи готова Україна до контрнаступу, Зеленський відповів ствердно: “Готові. На таке запитання так просто неможливо відповісти. Морально готові. З точки зору мотивації – наші військові готові. З точки зору комплектації бригад – ми готові. З точки зору техніки – не все ще дійшло”, – сказав президент України.

Водночас, за словами Зеленського, держава досі чекає на зброю і деякі види військового обладнання. Це посилить контрнаступ, а найголовніше – захистить людей.

Президент попередив, що внаслідок контрнаступу Україна втрачатиме дуже багато людей. Тому потрібно дочекатись постачань техніки: “Треба ще трохи часу”, – додав Зеленський.

“На жаль, з Росією, окрім як силою, миру домогтися неможливо. Має бути результат застосування відповідних сил на полі бою. Вони не розуміють нічого, окрім такого підходу. Що ж, вони обрали шлях війни. Тож ми будемо потужними на полі бою”, – резюмував президент.