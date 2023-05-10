Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.
Голова українського МЗС пояснив, що якщо цим контрнаступом вдасться звільнити окуповані РФ території, тоді його можна буде називати “останнім”. Проте, якщо цього не станеться, держава готуватиметься до наступного.
“Не вважайте цей контрнаступ останнім, тому що ми не знаємо, що з цього вийде. І якщо цим контрнаступом нам вдасться звільнити наші території, то в кінці ви скажете, що це був останній, а якщо ні, то, значить, треба готуватися до наступного контрнаступу”, – сказав Кулеба.
Зауважимо, що українські посадовці схвильовані, що майбутній контрнаступ ЗСУ може не виправдати завищених очікувань суспільства, що призведе до “емоційного розчарування”.
Наступальні операції у більшості випадків вимагають значної переваги. Проте загарбникам вдалося “міцно вчепитися в добре укріплену оборону по всій лінії фронту”, тому складно оцінити, як далеко зможуть просунутися українські військові.
За останніми оцінками Сполучених Штатів, кількість вбитих та поранених російських військових в Україні різко зросла за останні місяці. Це свідчить про те, наскільки жорсткими стали бої. Контрнаступ України може призвести до ще жорсткіших боїв.
Проте Україна приховує від партнерів деталі майбутньому контрнаступу, зокрема через витік даних Пентагону у квітні.
- Президент Чехії Петр Павел, котрий раніше був головним військовим радником НАТО, приватно застеріг керівництво України від поспішного контрнаступу. Під час зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем Павел попередив, що зараз немає елемента несподіванки, який сприяв успішним штурмам Харківщини та Херсону 2022 року.
- Напередодні російське видання “Медуза” повідомило, що Кремль роздав пропагандистським ЗМІ методички, як правильно розповідати про майбутній контрнаступ ЗСУ. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому російська влада вдалась до такого кроку.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що в Україні вже повністю сформовані вісім бригад “Гвардії наступу”, наразі бійці проходитимуть кількатижневе навчання.