Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попросив не називати очікуваний український контрнаступ "останнім", адже згодом, можливо, доведеться готуватися до наступного.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Голова українського МЗС пояснив, що якщо цим контрнаступом вдасться звільнити окуповані РФ території, тоді його можна буде називати “останнім”. Проте, якщо цього не станеться, держава готуватиметься до наступного.

“Не вважайте цей контрнаступ останнім, тому що ми не знаємо, що з цього вийде. І якщо цим контрнаступом нам вдасться звільнити наші території, то в кінці ви скажете, що це був останній, а якщо ні, то, значить, треба готуватися до наступного контрнаступу”, – сказав Кулеба.

Зауважимо, що українські посадовці схвильовані, що майбутній контрнаступ ЗСУ може не виправдати завищених очікувань суспільства, що призведе до “емоційного розчарування”.

Наступальні операції у більшості випадків вимагають значної переваги. Проте загарбникам вдалося “міцно вчепитися в добре укріплену оборону по всій лінії фронту”, тому складно оцінити, як далеко зможуть просунутися українські військові.

За останніми оцінками Сполучених Штатів, кількість вбитих та поранених російських військових в Україні різко зросла за останні місяці. Це свідчить про те, наскільки жорсткими стали бої. Контрнаступ України може призвести до ще жорсткіших боїв.

Проте Україна приховує від партнерів деталі майбутньому контрнаступу, зокрема через витік даних Пентагону у квітні.