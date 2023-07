Кулеба обговорив з главою МЗС Франції перспективу вступу України до НАТО

Джерело: Дмитро Кулеба/Twitter

Перспектива членства України в НАТО була в центрі розмови Кулеби з главою МЗС Франції.

Український дипломат висловив вдячність Франції за непохитну підтримку України.

І наголосив, що липневий саміт Альянсу має продемонструвати силу, зокрема на тему законного місця України в НАТО.

The perspective of Ukraine’s NATO membership was the focus of my call with @MinColonna. I am thankful to France for its unwavering support for Ukraine. I stressed that the Vilnius summit should project strength, notably on the topic of Ukraine’s rightful place in NATO.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 3, 2023