Кулеба обговорив з главою МЗС Франції перспективу вступу України до НАТО

3 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з французькою колегою Катрін Колонною, обговорили питання вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Джерело: Дмитро Кулеба/Twitter

Перспектива членства України в НАТО була в центрі розмови Кулеби з главою МЗС Франції.

Український дипломат висловив вдячність Франції за непохитну підтримку України.

І наголосив, що липневий саміт Альянсу має продемонструвати силу, зокрема на тему законного місця України в НАТО.

The perspective of Ukraine’s NATO membership was the focus of my call with @MinColonna. I am thankful to France for its unwavering support for Ukraine. I stressed that the Vilnius summit should project strength, notably on the topic of Ukraine’s rightful place in NATO. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 3, 2023

Нагадаємо, 29 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Глава МЗС закликав надати чітке розуміння відносно шляху України до вступу в Альянс.

Зауважимо, 22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.

Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.

Також стало відомо, що лідери країни ЄС можуть дозволити направити військові місії в Україну – за відповідних обставин і за умови, що такий крок погодять усі члени блоку.