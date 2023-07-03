«Запрошення Україні для вступу до НАТО має бути чітким» – глава МЗС Литви

Запрошення Україні вступити до НАТО має бути чітким і не може бути відкликане, вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Джерело: LRT

Ландсбергіс сподівається, що Київ почує це запрошення на саміті Альянсу у Вільнюсі.

Наша позиція залишається незмінною. Ми всебічно підтримуємо прагнення України та поділяємо їхню позицію взяти на себе зобов’язання так, щоб запрошення (України вступити в НАТО – ред.) було ясним і не могло бути відкликане”, – зазначив голова литовського МЗС після зустрічі з найвищими посадовими особами країни у Президентському палаці.

Зустріч була присвячена підготовці до саміту Північноатлантичного альянсу у липні.

У зустрічі також брали участь президент Гітанас Науседа, прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте, речниця Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, міністр оборони Арвідас Анушаускас, Головнокомандувач армією генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис і голова Комітету Сейму з закордонних справ Жигіманта Павилнніс.

Нагадаємо, 28 червня на спільній пресконференції з главами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Ґітанасом Науседою, президент Володимир Зеленський закликав Північноатлантичний альянс дати Україні чіткий сигнал стосовно приєднання до НАТО після закінчення війни з РФ.

Зауважимо, станом на 10 червня кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО сягнула 20.

15 червня Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликають членів НАТО прийняти України до Альянсу після завершення повномасштабної війни.