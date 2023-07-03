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«Запрошення Україні для вступу до НАТО має бути чітким» – глава МЗС Литви

Запрошення Україні вступити до НАТО має бути чітким і не може бути відкликане, вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Понеділок, 3 липня 2023, 23:58
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Джерело: LRT

Ландсбергіс сподівається, що Київ почує це запрошення на саміті Альянсу у Вільнюсі.

Наша позиція залишається незмінною. Ми всебічно підтримуємо прагнення України та поділяємо їхню позицію взяти на себе зобов’язання так, щоб запрошення (України вступити в НАТО – ред.) було ясним і не могло бути відкликане”, – зазначив голова литовського МЗС після зустрічі з найвищими посадовими особами країни у Президентському палаці.

Зустріч була присвячена підготовці до саміту Північноатлантичного альянсу у липні.

У зустрічі також брали участь президент Гітанас Науседа, прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте, речниця Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, міністр оборони Арвідас Анушаускас, Головнокомандувач армією генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис і голова Комітету Сейму з закордонних справ Жигіманта Павилнніс.

Нагадаємо, 28 червня на спільній пресконференції з главами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Ґітанасом Науседою, президент Володимир Зеленський закликав Північноатлантичний альянс дати Україні чіткий сигнал стосовно приєднання до НАТО після закінчення війни з РФ.

Зауважимо, станом на 10 червня кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО сягнула 20.

15 червня Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликають членів НАТО прийняти України до Альянсу після завершення повномасштабної війни.

22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.

Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.

Глава Міноборони Великої Британії заявив, що НАТО має розглянути питання про те, щоб не враховувати конкретні вимоги стосовно шляху України до вступу в Альянс.

Також стало відомо, що лідери країни ЄС можуть дозволити направити військові місії в Україну – за відповідних обставин і за умови, що такий крок погодять усі члени блоку.

Теги: МЗС Литви, вступ до НАТО, запрошення вступу, НАТО, Литва, союзники

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