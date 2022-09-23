Про це він повідомив у своєму Telegram.

“У мене є просте прохання до всіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях: робіть головне — бережіть своє життя і допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів”, — наголосив президент.

За словами Зеленського, мешканцям варто у будь-який спосіб ховатися від російської мобілізації. Він попросив місцевих уникати повісток та намагатися виїхати на підконтрольну територію України.

Голова держави зауважив, що у тому разі, якщо хтось з жителів окупованих регіонів таки потрапить до російської армії, то нехай саботує будь-яку ворожу активність, заважає будь-яким російським операціям, передає українським військовим усю важливу інформацію про окупантів: їхні бази, штаби, склади боєприпасів: “І за першої ж нагоди переходьте на наші позиції. Робіть усе, щоб зберегти життя й допомогти звільнити Україну”, — сказав президент.