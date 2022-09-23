Про це він повідомив у своєму Telegram.
“У мене є просте прохання до всіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях: робіть головне — бережіть своє життя і допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів”, — наголосив президент.
За словами Зеленського, мешканцям варто у будь-який спосіб ховатися від російської мобілізації. Він попросив місцевих уникати повісток та намагатися виїхати на підконтрольну територію України.
Голова держави зауважив, що у тому разі, якщо хтось з жителів окупованих регіонів таки потрапить до російської армії, то нехай саботує будь-яку ворожу активність, заважає будь-яким російським операціям, передає українським військовим усю важливу інформацію про окупантів: їхні бази, штаби, склади боєприпасів: “І за першої ж нагоди переходьте на наші позиції. Робіть усе, щоб зберегти життя й допомогти звільнити Україну”, — сказав президент.
- У спільній заяві прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосили, що обидві погоджуються, що оголошення президента РФ Володимира Путіна про негайну часткову мобілізацію російських громадян є ознакою “слабкості”.
- За словами глави НАТО, дії Путіна продемонстрували, “що війна йде не за його планами”, російські війська погано оснащені та не мали належного командування і контролю, і що очевидно, російський президент зробив “великий прорахунок”.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошення про “часткову” мобілізація свідчить про те, що у РФ є проблеми з кадровим забезпеченням армії.