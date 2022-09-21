У спільній заяві прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосили, що обидві погоджуються, що оголошення президента РФ Володимира Путіна про негайну часткову мобілізацію російських громадян є ознакою "слабкості".

Про це інформує CNN.

Це також ознака того, що “вторгнення РФ зазнає невдачі”, — йдеться у заяві двох лідерок після зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Це була перша особиста зустріч Трасс і фон дер Ляєн після того, як британська прем’єр-міністерка вступила на посаду на початку цього місяця.

“Вони відзначили мужність і відвагу українського народу та акцентували на спільній відданості підтримувати Україну в її боротьбі до тих пір, поки це буде потрібно”, – йдеться в заяві.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що РФ розпочала війну з єдиною метою – заволодіти Україною, він закликав світ до мультилатералізму, а ООН – до реформ.

Своєю чергою, президент США Джо Байден заявив, що РФ порушила основні принципи статуту ООН. Президент РФ Володимир Путін знову погрожує світові ядерною зброєю, що є грубим порушенням режиму нерозповсюдження.

У коментарі головному редактору Reuters Столтенберг пояснив, що перша мобілізація РФ після Другої світової війни не була несподіванкою, але вона призведе до ескалації конфлікту, який почався з російським вторгненням 24 лютого.

За словами глави НАТО, дії Путіна продемонстрували, “що війна йде не за його планами”, російські війська погано оснащені та не мали належного командування і контролю, і що очевидно, російський президент зробив “великий прорахунок”.