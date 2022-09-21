Про це інформує CNN.
Це також ознака того, що “вторгнення РФ зазнає невдачі”, — йдеться у заяві двох лідерок після зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Це була перша особиста зустріч Трасс і фон дер Ляєн після того, як британська прем’єр-міністерка вступила на посаду на початку цього місяця.
“Вони відзначили мужність і відвагу українського народу та акцентували на спільній відданості підтримувати Україну в її боротьбі до тих пір, поки це буде потрібно”, – йдеться в заяві.
Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що РФ розпочала війну з єдиною метою – заволодіти Україною, він закликав світ до мультилатералізму, а ООН – до реформ.
Своєю чергою, президент США Джо Байден заявив, що РФ порушила основні принципи статуту ООН. Президент РФ Володимир Путін знову погрожує світові ядерною зброєю, що є грубим порушенням режиму нерозповсюдження.
У коментарі головному редактору Reuters Столтенберг пояснив, що перша мобілізація РФ після Другої світової війни не була несподіванкою, але вона призведе до ескалації конфлікту, який почався з російським вторгненням 24 лютого.
За словами глави НАТО, дії Путіна продемонстрували, “що війна йде не за його планами”, російські війська погано оснащені та не мали належного командування і контролю, і що очевидно, російський президент зробив “великий прорахунок”.
- 21 вересня президент РФ Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації.
- Росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревана. Їх придбали одразу після виступу президента РФ Володимира Путіна щодо часткової мобілізації.
- Держдума РФ схвалила поправки до законодавства про військову службу. Депутати посилили покарання за відмову від участі у військових діях та додали нові статті, які стосуються здачі в полон та мародерства.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошення про “часткову” мобілізація свідчить про те, що у РФ є проблеми з кадровим забезпеченням армії.