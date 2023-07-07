7 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі.

Джерело: Володимир Зеленський в Telegram

Ключовим елементом переговорів Зеленського в Стамбулі має бути доля Чорноморської зернової угоди.

“Окремо обговоримо захист і розвиток Чорноморської зернової ініціативи та подальші зусилля заради продовольчої безпеки. Світ має бути захищений від будь-якого терору”, – зазначив президент України.