Джерело: Володимир Зеленський в Telegram
Ключовим елементом переговорів Зеленського в Стамбулі має бути доля Чорноморської зернової угоди.
“Окремо обговоримо захист і розвиток Чорноморської зернової ініціативи та подальші зусилля заради продовольчої безпеки. Світ має бути захищений від будь-якого терору”, – зазначив президент України.
- Речник ООН Фархан Хак зазначив, що Чорноморська зернова угода відіграє “незамінну роль” у глобальній продовольчій безпеці.
- 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.
- Можливий вихід Росії із “зернової угоди” матиме негативні наслідки для українського експорту; в Нацбанку попереджають про ймовірність посилення тиску на гривню.