Путін знову погрожує виходом РФ із «зернової угоди»

13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з "дружніми" країнами.

Джерело: CNN

Російський лідер поскаржився, що, мовляв, “ці коридори постійно використовуються для запуску морських безпілотників”, тож РФ думає над тим, щоб вийти з зернової угоди.

Путін заявив, що Росія уклала зернову угоду, щоб допомогти “дружнім” країнам Африки та Латинської Америки, підтримуючи “добрі відносини”.

“Ми робимо це не для України, ми робимо це для наших дружніх країн Африки та Латинської Америки. Тому що зерно має прямувати в першу чергу в найбідніші країни світу. Було обіцяно, що наше зерно не підпадає під експортні обмеження, – сказав він. – Але, на жаль, нас знову обдурили. Нічого не зроблено в плані лібералізації постачань нашого зерна на зовнішні ринки”.

За його словами, Європа є найбільшим імпортером українського зерна, і це, “схоже, є основним джерелом валютних надходжень для України”.

17 травня було досягнуто домовленості про продовження угоди, яка дозволяє експортувати зерно з українських портів у Чорному морі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що угода між Україною та Росією, укладена за посередництва Туреччини та ООН, буде продовжена на два місяці.

Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія заблокувала життєво важливий експорт зерна з основних чорноморських портів України, що означало, що мільйони тонн українського зерна не експортувалися до багатьох країн, які залежать від неї.

Вплив війни на світові продовольчі ринки був миттєвим і надзвичайно болючим, оскільки на Україну припадає щонайменше 10% світового ринку пшениці, 15% ринку кукурудзи та 13% ринку ячменю.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін пригрозив виходом РФ із “зернової угоди” наступного місяця, якщо умови її експорту не покращаться.

Нещодавно Вершинін вже заявляв, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської зернової угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.