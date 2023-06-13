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Путін знову погрожує виходом РФ із «зернової угоди»

13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з "дружніми" країнами.

Вівторок, 13 червня 2023, 22:26
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Джерело: CNN

Російський лідер поскаржився, що, мовляв, “ці коридори постійно використовуються для запуску морських безпілотників”, тож РФ думає над тим, щоб вийти з зернової угоди.

Путін заявив, що Росія уклала зернову угоду, щоб допомогти “дружнім” країнам Африки та Латинської Америки, підтримуючи “добрі відносини”.

“Ми робимо це не для України, ми робимо це для наших дружніх країн Африки та Латинської Америки. Тому що зерно має прямувати в першу чергу в найбідніші країни світу. Було обіцяно, що наше зерно не підпадає під експортні обмеження, – сказав він. – Але, на жаль, нас знову обдурили. Нічого не зроблено в плані лібералізації постачань нашого зерна на зовнішні ринки”.

За його словами, Європа є найбільшим імпортером українського зерна, і це, “схоже, є основним джерелом валютних надходжень для України”.

17 травня було досягнуто домовленості про продовження угоди, яка дозволяє експортувати зерно з українських портів у Чорному морі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що угода між Україною та Росією, укладена за посередництва Туреччини та ООН, буде продовжена на два місяці.

Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія заблокувала життєво важливий експорт зерна з основних чорноморських портів України, що означало, що мільйони тонн українського зерна не експортувалися до багатьох країн, які залежать від неї.

Вплив війни на світові продовольчі ринки був миттєвим і надзвичайно болючим, оскільки на Україну припадає щонайменше 10% світового ринку пшениці, 15% ринку кукурудзи та 13% ринку ячменю.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін пригрозив виходом РФ із “зернової угоди” наступного місяця, якщо умови її експорту не покращаться.

Нещодавно Вершинін вже заявляв, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської зернової угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.

Нагадаємо, міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.

“Якщо нас повністю заблокують, що майже відбулося фактично, то перевізники матимуть змогу пройти через цей коридор з гарантованою страховкою від нашого уряду”, – зауважив посадовець.

Як повідомляли #Букви, ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.

Натомість Україна вимагає гарантій повноцінної роботи  “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.

Теги: експорт зерна, зернова угода, Зерновий коридор, погрози путіна, погрози РФ, українське зерно

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