Відповідний указ №355/2021 опубліковано на офіційному сайті глави держави.

“Звільнити Тимчук Айну Леонідівну з посади голови Харківської обласної державної адміністрації згідно з поданою нею заявою”, – йдеться в тексті документа.

Варто зазначити, що Володимир Зеленський призначив Айну Тимчук головою Харківської ОДА у листопаді 2020 року.

Тимчук родом із Дніпра. На початку кар’єри вона займала посади у виконкомі Дніпропетровської міської ради, а згодом була заступницею голови Дніпропетровської обласної ради (З 2003 по 2006 рік).

Також Тимчук була депутаткою Дніпропетровської облради V скликання, а в 2010-2014 роках – заступницею Харківського міського голови.

До призначення на посаду голови Харківської ОДА Тимчук працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації.

Варто зазначити, що на початку червня цього року в пропрезидентській політсилі “Слуга народу” скаржилися на тиск голови Айни Тимчук на харківських депутатів-“слуг”. Відповідне листування вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв у залі засідань Верховної Ради.

Під час обговорення ситуації на Харківщині один із нардепів від “Слуги народу” стверджував, що Тимчук начебто “перейшла до погроз фізичною розправою депутатам і їхнім сім’ям в обласній фракції” та вимагає звільнення голови фракції “СН” в Харківській облраді Тетяни Єгорової-Луценко.

Наприкінці квітня Тимчук звільнила Єгорову-Луценко з посади своєї першої заступниці. Відтак, можна зробити висновок, що попри те, що Айна Тимчук була призначена президентом, в неї, схоже, виник конфлікт з харківськими депутатами від президентської партії “Слуга народу”.

Як відомо, до Тимчук посаду голови Харківської ОДА обіймав з листопада 2019 року Олексій Кучер (котрий перед тим пройшов до Верховної Ради як нардеп від “Слуги народу”). Володимир Зеленський звільнив Кучера указом від 27 листопада 2020 року.

Варто зазначити, що глава держави вже призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Харківської ОДА – Олександра Скакуна.

Досі він обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА. А до цього служив в органах Служби безпеки України в Харкові.