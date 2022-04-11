Відповідне відеозвернення Зеленського опубліковано пресслужбою Офісу президента.
Він переконаний, що Росія щосили намагається перекласти всю відповідальність на Україну – починаючи від окупації наших земель, завершуючи абсолютно російським почерком у ставленні до українців на окупованих територіях – катуванням, ґвалтуванням, мародерством і вбивствами.
“Вони захопили Крим, а ми нібито винуваті. Вони знищили нормальне життя на Донбасі, а ми нібито винуваті. Вони збили малайзійський боїнг, а ми нібито винуваті. Вони 8 років вбивали людей, дітей на нашій землі, а ми нібито винуваті. Вони зруйнували найбільш могутній промисловий регіон сходу Європи, а ми винуваті. Вони зламали життя мільйонам людей, а ми нібито винуваті. Вони розпочали проти нас повномасштабну війну, а ми нібито винуваті. Вони витратили на удари по Україні вже під 2 тисячі ракет, незліченну кількість авіабомб, артилерійські снаряди, міни, а ми нібито винуваті. Вони катували, вбивали на нашій землі, а ми винуваті. Вони депортували сотні тисяч українців, наших дітей, а все одно ми нібито винуваті”, – зазначив президент.
Він наголошує, що це все має під собою лише одну причину – боягузство Російської Федерації. Росія боїться визнати свої помилки, доводячи їх до стану катастрофічних. І ці помилки перетворюють російську владу та самих росіян на монстрів. Ігнорування світом злочинів і помилок росіян сприймається ними як слабкість, як знак того, що всі та все мусять адаптуватися до російських помилок.
Однак, він пообіцяв: Україна зупинить і це колись Росії доведеться визнати і, головне, зупинити свої помилки та злочини.
- Нагадаємо, ракетний удар РФ по залізничному вокзалу Краматорська є актом непрощенного варварства. Скільки ще має статися подібних звірств, перш ніж західні лідери визнають, що їхня українська стратегія провальна? Скільки ще дітей має померти, перш ніж НАТО перестане виправдовуватися за бездіяльність? Захід має втрутитись у війну, якщо він серйозно налаштований зупинити її – Observer.
- 10 квітня депутатка Палати представників Сполучених Штатів Америки Ліз Чейні заявила, що ракетний удар по українському вокзалу в Краматорську цього тижня є “очевидним геноцидом”. Вона закликала європейські країни “зрозуміти, що вони фінансують цю кампанію геноциду” шляхом закупівлі нафти і газу з РФ.
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Аналітики прогнозують, що російські війська проведуть великий наступ з Ізюма на місто Дніпро, стратегічний об’єкт на Донбасі на сході України.