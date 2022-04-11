Президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні до народу звинуватив Росію у втраті зв’язку з реальністю аж до звинувачення України у вчиненні того, що, очевидно, зробили російські війська.

Відповідне відеозвернення Зеленського опубліковано пресслужбою Офісу президента.

Він переконаний, що Росія щосили намагається перекласти всю відповідальність на Україну – починаючи від окупації наших земель, завершуючи абсолютно російським почерком у ставленні до українців на окупованих територіях – катуванням, ґвалтуванням, мародерством і вбивствами.

“Вони захопили Крим, а ми нібито винуваті. Вони знищили нормальне життя на Донбасі, а ми нібито винуваті. Вони збили малайзійський боїнг, а ми нібито винуваті. Вони 8 років вбивали людей, дітей на нашій землі, а ми нібито винуваті. Вони зруйнували найбільш могутній промисловий регіон сходу Європи, а ми винуваті. Вони зламали життя мільйонам людей, а ми нібито винуваті. Вони розпочали проти нас повномасштабну війну, а ми нібито винуваті. Вони витратили на удари по Україні вже під 2 тисячі ракет, незліченну кількість авіабомб, артилерійські снаряди, міни, а ми нібито винуваті. Вони катували, вбивали на нашій землі, а ми винуваті. Вони депортували сотні тисяч українців, наших дітей, а все одно ми нібито винуваті”, – зазначив президент.

Він наголошує, що це все має під собою лише одну причину – боягузство Російської Федерації. Росія боїться визнати свої помилки, доводячи їх до стану катастрофічних. І ці помилки перетворюють російську владу та самих росіян на монстрів. Ігнорування світом злочинів і помилок росіян сприймається ними як слабкість, як знак того, що всі та все мусять адаптуватися до російських помилок.

Однак, він пообіцяв: Україна зупинить і це колись Росії доведеться визнати і, головне, зупинити свої помилки та злочини.