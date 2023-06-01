Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в "зерновій ініціативі".

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Впродовж двох днів, 30 та 31 травня, РФ без пояснень зареєструвала для інспекції лише одне вхідне судно на порт “Чорноморськ”, в той час, коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в “Чорноморській зерновій ініціативі” 10 суден на три порти.

Зазначається, що деструктивна позиція Росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію унеможливлює складання інспекційного плану на сьогодні, про що всі сторони були повідомлені Секретаріатом СКЦ.

У черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які має бути завантажено 2,4 мільйона тонн продовольства для світу. Це майже вдвічі більший обсяг, ніж було експортовано в травні.

Деякі судна очікують інспекції СКЦ понад 3 місяці. Це понад 1 мільярд доларів збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу. Таким чином Росія укотре знайшла спосіб обмежити світ в їжі. Блокування реєстрації нового вхідного флоту, як і блокування найбільшого порту “Південний”, є грубим порушенням умов “зернової ініціативи”, під якою підписалась і РФ.

Відтак, українська делегація направила лист до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу в складі 3 інспекційних команд та 9 інспекцій на день, як того вимагають процедури СКЦ. Українські інспектори наразі перебувають в СКЦ та готові негайно розпочати роботу в разі відновлення реєстрації суден.

У відомстві нагадали, що за 10 місяців роботи “зернової ініціативи” експортовано понад 30,5 мільйона тонн продукції українських аграріїв. Сім місяців продовжується саботаж та гальмування роботи з боку російської делегації в СКЦ, внаслідок якого світ недоотримав мінімум 20 мільйонів тонн продовольства.