Жінку з Тернопільської області наразі перевіряють на коронавірус COVID-19, але захворювання поки не підтверджено.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу виконуючий обов’язки директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін, коментуючи чутки, що у цієї жінки вже нібито підтвердили коронавірус.

“Ми отримали екстрене повідомлення з цього приводу. Епідеміологічне розслідування з цього приводу триває. Опрацьовуються зразки. Поки лабораторного підтвердження немає”, – наголосив він.

Кузін також поінформував, що в суботу, 14 березня, в Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я надійшло 15 повідомлень про підозру на коронавірус.

“Центр громадського здоров’я протягом сьогоднішнього дня отримав 15 повідомлень із різних регіонів України. Проводяться лабораторні дослідження по всіх випадках. Станом на зараз оброблено 18 зразків, жодного позитивного результату виявлено не було. Але зразки продовжують надходити не тільки на загальнонаціональному рівні, але і на рівні 11 областей України, які отримали тест-системи для проведення досліджень”, – розповів він.

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(На відео – з 15:25 і 35:00)