Китайські та російські державні ЗМІ роблять все можливе, щоб очорнити саміт адміністрації Байдена за демократію, що триває цього тижня, і називають цей захід лицемірним.

Про це повідомляє CNN.

Китайські дипломати у Twitter називають подію “так званим” самітом демократії. Водночас російський політичний оглядач у державній китайській газеті порівняв ініціативу США з “жінкою з публічного дому, що навчає моралі школярок”.

Експерти з питань пропаганди CNN запевняють, що той факт, що такі заяви йдуть від офіційних рупорів, а не від тіньових ботів і тролів, показує занепокоєння зусиллями США згуртувати підтримку демократії та потенційно ізолювати Пекін і Москву.

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“Китай та Росія розглядають це як можливість загострити цинізм на політичному Заході та підірвати будь-які тези, які виходять із цього саміту”, – сказала Джесіка Брандт, директор з питань політики в галузі штучного інтелекту та нових технологій Інституту Брукінгса.

На думку аналітиків, це знайома гра, тип операції впливу, з якою США, ймовірно, доведеться боротися протягом багатьох років, оскільки вони конкурують із репресивними урядами за формування глобальної думки про управління.

Довідка. Президент США Джо Байден 9 грудня скликає віртуальний саміт, на якому очікується, що 110 лідерів, які представляють різні демократичні моделі правління, візьмуть на себе нові зобов’язання щодо захисту демократії.

Серед запрошених – західні союзники США – Україна, Вірменія, Болгарія, Грузія, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Пакистан, Румунія, Сербія.

Китай і Росія – дві країни, яких Байден бачить як провідні автократії – не було запрошено до участі в зустрічі, що, за їхніми словами, лише розпалює ідеологічні розбіжності.