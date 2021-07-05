Відповідне фото з’явилося в Instagram.
Кортні Кокс показала селфі з Дженніфер Еністон та Лізою Кудров з вечірки до Дня незалежності США. На фото також можна побачити і подругу Кокс — авторку Лору Дерн, відому за серіалом “Твін Пікс”, фільмом “Маленькі жінки” тощо.
“Щасливого 4 липня!” — підписала Кокс.
Примітно, що усі чотири акторки з’явилися на фото без макіяжу, фотошопу та фільтрів.
За 15 годин фотографія зібрала майже три мільйони лайків.
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