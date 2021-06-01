Про це повідомляє видання Just Jared.
Зазначається, що спочатку усім шістьом акторам культового серіалу пропонували по 1 млн доларів за зйомки у спецепізоді. За даними видання, не всіх влаштовував гонорар.
Однак режисери хотіли, щоб зібрався увесь акторський склад – Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лайза Кудров, Метт Леблан, Метью Перрі та Девід Швіммер. Тоді суму гонорару подвоїли.
За даними інсайдерів, кожен з шести акторів отримав щонайменше 2,5 млн доларів.
Нагадаємо, що 27 травня на стрімінговому сервісі HBO Max вийшов спеціальний епізод легендарного серіалу “Друзі”. У зйомках взяли участь шестеро акторів, які виконували головні ролі оригінальних сезонів.
Раніше американський стрімінговий сервіс HBO Max представив тизер спеціального випуску серіалу “Друзів”.
- Голлівудські актори Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лайза Кудров, Метт Леблан, Метью Перрі та Девід Швіммер зворушливо описали свої емоції, коли вперше за стільки років зібралися на знімальному майданчику серіалу “Друзі”.
- Після прем’єри спецвипуску “Друзі: Возз’єднання” Кортні Кокс і співак Ед Ширан станцювали разом легендарний танець Моніки та Росса.