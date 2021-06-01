Возз’єднання «Друзів» стало найочікуванішою подією весни. При цьому спочатку зйомки були під загрозою, оскільки не всіх акторів влаштовувала сума гонорарів. Її довелося подвоювати.

Про це повідомляє видання Just Jared.

Зазначається, що спочатку усім шістьом акторам культового серіалу пропонували по 1 млн доларів за зйомки у спецепізоді. За даними видання, не всіх влаштовував гонорар.

Однак режисери хотіли, щоб зібрався увесь акторський склад – Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лайза Кудров, Метт Леблан, Метью Перрі та Девід Швіммер. Тоді суму гонорару подвоїли.

За даними інсайдерів, кожен з шести акторів отримав щонайменше 2,5 млн доларів.

Нагадаємо, що 27 травня на стрімінговому сервісі HBO Max вийшов спеціальний епізод легендарного серіалу “Друзі”. У зйомках взяли участь шестеро акторів, які виконували головні ролі оригінальних сезонів.

Раніше американський стрімінговий сервіс HBO Max представив тизер спеціального випуску серіалу “Друзів”.