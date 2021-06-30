Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Сара Нір та її двоє дітей, квартира яких знаходиться на першому поверсі в Champlain Towers South, розповіли, що якраз перевіряли електронну пошту, коли почули шум на вулиці. Це було схоже на будівельні роботи, які навряд чи б почали о першій годині ночі. Коли Сара побігла на звук, стала свідком обвалу підземних гаражів та майданчику перед басейном.
Результати перевірок інженерів засвідчили, що в будинку були проблеми саме з майданчиком перед басейном та бетонними конструкціями в підземному гаражі.
Про аналогічний порядок обвалу частин будинку розповіла Кассандра Страттон. Вона жила на четвертому поверсі й в момент обвалу розмовляла телефоном зі своїм чоловіком. Спочатку вона думала, що почався землетрус. Але згодом, побачила з вікна, як “відкрилася воронка біля басейну”. Це було останнє, про що вона сказала чоловіку. З того моменту її тіло під завалами шукають рятувальники.
Також інженери розповіли, що при будівництві була серйозна помилка в документах, які складали дві архітектурні фірми. Гідроізоляція під басейном була на плоскому майданчику, а мала б бути під нахилом. Тобто вода, яка капала з басейну, постійно була на майданчику, чим викликала корозію арматури, яка підтримувала бетонні конструкції.
Спеціалісти з Morabito Consultants рекомендували власникам будівлі провести ремонт, бо там доволі багато тріщин та розривів в бетоні. На ремонт потрібно було 15 мільйонів доларів. Також планувалося застелити нову брущатку, перепланувати ландшафтний дизайн та покращити гідроізоляцію.
Точна та остаточна причина обвалу будинку – невідома.
24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.
- Внаслідок обвалу три людини померли, а 99 – досі під завалами. На місці працюють рятувальники.
- Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв’язку з обваленням багатоповерхового будинку.