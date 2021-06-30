Жителі 12-поверхового будинку в Маямі розповіли, що спочатку там обвалився майданчик перед басейном, потім - підземний гараж і в самому кінці - половина багатоквартирного будинку.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Сара Нір та її двоє дітей, квартира яких знаходиться на першому поверсі в Champlain Towers South, розповіли, що якраз перевіряли електронну пошту, коли почули шум на вулиці. Це було схоже на будівельні роботи, які навряд чи б почали о першій годині ночі. Коли Сара побігла на звук, стала свідком обвалу підземних гаражів та майданчику перед басейном.

Результати перевірок інженерів засвідчили, що в будинку були проблеми саме з майданчиком перед басейном та бетонними конструкціями в підземному гаражі.

Про аналогічний порядок обвалу частин будинку розповіла Кассандра Страттон. Вона жила на четвертому поверсі й в момент обвалу розмовляла телефоном зі своїм чоловіком. Спочатку вона думала, що почався землетрус. Але згодом, побачила з вікна, як “відкрилася воронка біля басейну”. Це було останнє, про що вона сказала чоловіку. З того моменту її тіло під завалами шукають рятувальники.

Також інженери розповіли, що при будівництві була серйозна помилка в документах, які складали дві архітектурні фірми. Гідроізоляція під басейном була на плоскому майданчику, а мала б бути під нахилом. Тобто вода, яка капала з басейну, постійно була на майданчику, чим викликала корозію арматури, яка підтримувала бетонні конструкції.

Спеціалісти з Morabito Consultants рекомендували власникам будівлі провести ремонт, бо там доволі багато тріщин та розривів в бетоні. На ремонт потрібно було 15 мільйонів доларів. Також планувалося застелити нову брущатку, перепланувати ландшафтний дизайн та покращити гідроізоляцію.

Точна та остаточна причина обвалу будинку – невідома.

24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.