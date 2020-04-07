Жителям Чернівецької та Тернопільської областей рекомендують залишатися вдома на наступні вихідні через поширення пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

При цьому голови обласних адміністрацій заявили, що жителі цих регіонів позитивно реагують на таку додаткову карантинну рекомендацію.

“Голови Чернівецької та Тернопільської ОДА повідомили, що жителі регіонів позитивно відреагували на додаткову карантинну рекомендацію залишатися вдома протягом вихідних — з 13:00 суботи до 6:00 понеділка”, – сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що саме в Чернівецькій і Тернопільській областях в цей момент зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Своєю чергою голова Миколаївської ОДА повідомив, що в обласній лікарні зараз знаходиться дев’ять пацієнтів з підозрою на коронавірус, але жоден тест в області поки що не дав позитивного результату.