Про це він розповів під час пресконференції з нагоди Дня журналіста.

За його словами, він не бачить проблем зі свободою слова в Україні. Окрім цього Зеленський заперечив, що Офіс президента диктує умови етеру об’єднаного телемарафону.

Зеленський зауважив, що для нього важливо, аби журналісти об’єднались навколо перемоги України у війні та збереження сотень тисяч, а не навколо окремої людини.

“Інформаційна зброя дуже важлива, але важливо, щоб вона була спрямована не собі в голову, а проти ворога. Нам не потрібно самогубство”, – сказав президент.

Він додав, що об’єднання телеканалів у єдиний телемарафон – це правильне рішення, адже інформаційні канали повинні нести один зміст, який створюють журналісти.

“Ніхто з Банкової, нехай скажуть журналісти, ніхто з Банкової не диктує інформаційну політику. Є правда яка вона є. Є зрозумілий ворог і зрозуміло, проти кого ми воюємо”, – додав він.

Щодо ситуації з “5 каналом”, “Прямим” та “Еспресо”, то президент заперечив, що ці телеканали закривали.

“Наскільки мені відомо, жодні канали не закривали. Канали, на яких є марафон, об’єднана інформаційна зброя. Людей не позбавляли жодних каналів, це є неправда. До речі, ці канали, про які ви сказали, їх можна легко знайти. Незважаючи на те, що ми мали чітку домовленість щодо рішення РНБО, щодо об’єднаної трансляції. Була чітка домовленість, що ми йдемо одним курсом проти зрозумілого ворога з одним змістом. І навіть канали, які зараз об’єднані, вже рішенням РНБО, вони мають можливість і показують своє – в кабельному або десь. Ми у воєнному стані, тому рішення РНБО маємо виконувати”, – додав президент України.