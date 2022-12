Про це повідомив засновник видання Bellingcat Еліот Хіггінс у Twitter.

Хіггінс жартівливо привітав колегу з “отриманням найбільшої журналістської премії Росії”.

У росЗМІ повідомляють, що проти Грозєва відкрито кримінальне провадження за фактом поширення “фейкових новин” про російську армію.

A general comment: I have no idea on what grounds the Kremlin has put me on its “wanted list”, thus I cannot provide any comments at this time. In a way it doesn’t matter – for years they’ve made it clear they are scared of our work and would stop at nothing to make it go away. https://t.co/fd4Evbd7gJ

— Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022