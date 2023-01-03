Євгена Шибалова, журналіста і волонтера, співзасновника громадської організації "Ответственные граждане", звільнили з російського полону. Він перебував у ньому пів року.

Про це повідомив його брат Дмитро Шибалов у Facebook.

Євген Шибалов потрапив у полон на бахмутському напрямку. Його вдалося повернути на підконтрольну територію України під час обміну на Новий рік.

“Лисий, худий, кілька нових шрамів на тілі та душі, але головне, що живий і нарешті вдома. Через пів року полону мій брат повернувся додому! Це було новорічне диво, його обміняли 31 грудня ввечері. Це дійсно був найкращий Новий рік у моєму житті, у Жені так точно”, — написав його брат.

Волонтер знаходився на фронті з першого дня повномасштабного вторгнення. Він пішов воювати як доброволець. Чоловік перебував у складі місцевої тероборони.

У 2014 році в Донецьку Євгену Шибалову розбили голову проросійські активісти. Тоді він брав участь під час мітингу за єдність України. У листопаді того ж року він потрапив під обстріл в одному з районів окупованого бойовиками Донецька.

Раніше журналіст газети “Дзеркало тижня. Україна” вже перебував у полоні. Бойовики так званої “ДНР” захопили його з іншими волонтерами 5 січня 2015 року, але наступного дня Євгена Шибалова відпустили.

Чоловік вирішив залишити журналістику у березні 2015 року. Його метою було зосередитися на волонтерській роботі на Донбасі.