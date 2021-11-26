Журналісти, яких не пустили на пресмарафон "30 запитань президенту України", влаштували акцію протесту.

Про це повідомляють #Букви.

Так, біля станції метро “Арсенальна” у бізнес-будівлі Creative State Arsenal протягом трьох годин тривала пресконференція Володимира Зеленського. На зустріч запросили представників лише тридцяти ЗМІ.

Ті, кого не пустили на пресмарафон, влаштували мітинг. За словами журналістів, не справедливо, коли не всі можуть поставити запитання президенту.

Проте офіційна позиція ОПУ – через карантинні обмеження.

Фото: #Букви

Атмосфера біля будівлі, де проходить пресконференція Володимира Зеленського. pic.twitter.com/ejFbgscKJY — Букви (@Bykvu) November 26, 2021

Нагадаємо, що два роки тому в Kyiv Food Market президент Зеленський проводив свій перший пресмарафон. Тоді глава держави відповідав на запитання 14 годин. Після того Зеленський ще двічі давав великі пресконференції.