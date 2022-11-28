У коміксі про супергероїв "Штормова варта" від DC створили нового персонажа – українця Павла Ступка, якого усі знають як "Ядро".

Про це повідомляє Bleeding Cool.

Команда супергероїв “Штормова варта” підпорядковується Організації Об’єднаних Націй. У новій версії з’являється новий персонаж, якого всі знають як Ядро (Core).

Bleeding Cool отримав підтверджуючий витік інформації про те, що Ядро справді буде частиною команди, Павлов Ступка, який є “українським живим ядерним генератором, з потужністю польоту і, хоча йому п’ятдесят два, він виглядає на шістнадцять. Атомне покоління справді позбавляє цих зморшків”.

Новий випуск коміксів присвятили 30-річчю американського видавництва Image Comics, де друкувалися комікси DC про героїв “Штормової варти”.

Першу серію коміксів надрукували у 1993 році, згодом права перейшли до DC Comics. Продовження коміксу очікується у продажі вже 29 листопада 2022 року.

Довідка. DC Comics (заснована у 1934 як National Allied Publications) — одна з найбільших і найуспішніших компаній, яка працює на американському ринку коміксів. Вона є видавничим відділом DC Entertainment Inc., що є дочірньою компанією Warner Bros. Власником Entertainment, своєю чергою, є Time Warner. DC Comics випускає матеріали, що характерні багатьма відомими персонажами, такими як Супермен, Бетмен, Диво Жінка, Флеш та решта Всесвіту DC (DC Universe).

Ініціали DC являють собою акронім популярної серії коміксів компанії Detective Comics, котра згодом стала частиною офіційної назви компанії. Офіційна штаб-квартира DC Comics до квітня 2015 року знаходилася на Бродвеї, 1700, Мангеттен.

DC Comics займає близько 31,50% ринку коміксів в Америці, в той час, як його давній і найголовніший суперник – Marvel Comics близько 45%. Третє місце займає Image Comics – 5%.