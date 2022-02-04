Про це повідомляє MacRumors Forums.

Користувачі стверджують, після оновлення операційної системи рівень акумулятора їхніх Мас падає зі 100% до 0% всього за ніч. Пізніше причину проблеми знайшли через Terminal. Як виявилося, якщо до техніки підключені Bluetooth-аксесуари, то вони спричиняють “DarkWake” і постійно “будять” Мас.

Масштаб проблеми поки оцінити не вдалося, проте вже встановлено, що проблема стосується як комп’ютерів Mac на базі Intel, так на базі M1. Користувачі зазначають, що відключення Bluetooth або аксесуарів “призупиняє” проблему, проте повноцінним рішенням це “назвати складно”.