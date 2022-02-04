Про це повідомляє MacRumors Forums.
Користувачі стверджують, після оновлення операційної системи рівень акумулятора їхніх Мас падає зі 100% до 0% всього за ніч. Пізніше причину проблеми знайшли через Terminal. Як виявилося, якщо до техніки підключені Bluetooth-аксесуари, то вони спричиняють “DarkWake” і постійно “будять” Мас.
@ Apple tweeps: macOS 12.2 breaks something related with bluetooth + sleep/wake. Looking at `pmset -g log`, it seems like it spent all night waking up every few seconds for bluetooth and drained all the battery. [FB9862509] https://t.co/5IF81PVw3P pic.twitter.com/qczeDKD5oX
— João Pavão (@jpavao) January 28, 2022
Масштаб проблеми поки оцінити не вдалося, проте вже встановлено, що проблема стосується як комп’ютерів Mac на базі Intel, так на базі M1. Користувачі зазначають, що відключення Bluetooth або аксесуарів “призупиняє” проблему, проте повноцінним рішенням це “назвати складно”.
- 19-річний Джек Суїні, який розробив бота для відстеження приватного літака Ілона Маска заявив, що зробив ще 16.
- Meta продала Diem Association. Активи та інтелектуальна власність перейшла від компанії Марка Цукерберга до американського банку Silvergate. Сума угоди – $200 млн.
- Опитування Yahoo Finance визнало Facebook/Meta найгіршою компанією 2021 року у зв’язку з численними скандалами.