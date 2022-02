Про це повідомляє MacRumors Forums.

Користувачі стверджують, після оновлення операційної системи рівень акумулятора їхніх Мас падає зі 100% до 0% всього за ніч. Пізніше причину проблеми знайшли через Terminal. Як виявилося, якщо до техніки підключені Bluetooth-аксесуари, то вони спричиняють “DarkWake” і постійно “будять” Мас.

@ Apple tweeps: macOS 12.2 breaks something related with bluetooth + sleep/wake. Looking at `pmset -g log`, it seems like it spent all night waking up every few seconds for bluetooth and drained all the battery. [FB9862509] https://t.co/5IF81PVw3P pic.twitter.com/qczeDKD5oX

— João Pavão (@jpavao) January 28, 2022