Користувачі Mac, які встановили останнє оновлення macOS Monterey 12.2, скаржаться на швидке розрядження техніки під час режиму "сну".

Про це повідомляє MacRumors Forums.

Користувачі стверджують, після оновлення операційної системи рівень акумулятора їхніх Мас падає зі 100% до 0% всього за ніч. Пізніше причину проблеми знайшли через Terminal. Як виявилося, якщо до техніки підключені Bluetooth-аксесуари, то вони спричиняють “DarkWake” і постійно “будять” Мас.

@ Apple tweeps: macOS 12.2 breaks something related with bluetooth + sleep/wake. Looking at `pmset -g log`, it seems like it spent all night waking up every few seconds for bluetooth and drained all the battery. [FB9862509] https://t.co/5IF81PVw3P pic.twitter.com/qczeDKD5oX — João Pavão (@jpavao) January 28, 2022

Масштаб проблеми поки оцінити не вдалося, проте вже встановлено, що проблема стосується як комп’ютерів Mac на базі Intel, так на базі M1. Користувачі зазначають, що відключення Bluetooth або аксесуарів “призупиняє” проблему, проте повноцінним рішенням це “назвати складно”.