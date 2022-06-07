У Міністерстві освіти України планують низку змін, які мають зобразити російсько-українські відносини в контексті історичної правди. Зокрема, зі шкільної програми приберуть роман російського письменника Льва Толстого "Війна та мир".

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на слова заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка в етері телемарафону єдиних новин.

За його словами, міністерство виключить із зарубіжної літератури роман Льва Толстого “Війна та мир”. Також українські школярі не вивчатимуть те, що прославляє війська та історію РФ.

На тлі повномасштабної російсько-української війни також зміняться методи викладання історії. Планується опрацювання змін для зображення взаємовідносин між Україною та Росією на основі історичної правди.

“Такого в Україні вивчати не будуть, тобто все, що виспівує орківські війська, усе воно зникне з програми зарубіжної літератури. Історія України та всесвітня історія — ми горді тому, що вже ґрунтуємося на національних українських архівних документах. Будуть внесені зміни в методологію викладання історії та світової історії, робочі групи ретельно опрацьовують усі ці зміни й буде виписано взаємовідносини між українською нацією та “руським міром” на основі історичної правди”, — наголосив Вітренко.